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В Таиланде планируют ввести сбор с иностранных туристов
12.05.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВласти Таиланда рассматривают возможность ввести туристический сбор с иностранцев в размере до 300 батов ($ 9), сообщает Bangkok Post. Налог будет взиматься по прибытии гостей воздушным, наземным или морским транспортом.
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Власти Таиланда рассматривают возможность ввести туристический сбор с иностранцев в размере до 300 батов ($ 9), сообщает Bangkok Post. Налог будет взиматься по прибытии...
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