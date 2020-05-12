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В Таиланде планируют ввести сбор с иностранных туристов

12.05.2020 17:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Власти Таиланда рассматривают возможность ввести туристический сбор с иностранцев в размере до 300 батов ($ 9), сообщает Bangkok Post.  Налог будет взиматься по прибытии гостей воздушным, наземным или морским транспортом.

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Власти Таиланда рассматривают возможность ввести туристический сбор с иностранцев в размере до 300 батов ($ 9), сообщает Bangkok Post.  Налог будет взиматься по прибытии...
 
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