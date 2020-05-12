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Школьные музеи Борисовского района — в числе победителей республиканского конкурса

12.05.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

На конкурс было представлено 30 информационно-рекламных изданий (брошюры, проспекты, каталоги) и видеороликов о музеях, 20 музейных образовательных проектов (сценарии воспитательных мероприятий, планы-конспекты музейных занятий, дидактические материалы с использованием ресурсов музея учреждения образования), 8 отчетов о результатах деятельности музеев военно-исторического профиля.

Действующие музеи учреждений образования Борисовского района стали активными участниками конкурса и удостоены заслуженных наград победителей:

В НОМИНАЦИИ «Музейная афиша» «ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ»:

диплом I степени – Холина Тамара Александровна, руководитель музея боевой славы 125 Гвардейского Борисовского бомбардировочного авиаполка имени М. М. Расковой, учитель биологии ГУО «Средняя школа № 17 г. Борисова»;

диплом II степени – Кранцевич Зоя Степановна, руководитель мемориального музея самого молодого полного кавалера ордена Славы И. Ф. Кузнецова, учитель основ безопасности жизнедеятельности ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова»; 

В НОМИНАЦИИ «Музейная афиша» «ВИДЕОРОЛИК»:

диплом I степени – Кранцевич Зоя Степановна, руководитель мемориального музея самого молодого полного кавалера ордена Славы И. Ф. Кузнецова, учитель основ безопасности жизнедеятельности ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова»;

диплом III степени – Холина Тамара Александровна, руководитель музея боевой славы 125 Гвардейского Борисовского бомбардировочного авиаполка имени М. М. Расковой, учитель биологии ГУО «Средняя школа № 17 г. Борисова»; 

В НОМИНАЦИИ «МУЗЕЙНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

диплом II степени – Кондик Наталья Геннадьевна, руководитель музея «Подвиг подпольщиков и партизан Борисовщины», учитель истории и обществоведения ГУО «Средняя школа № 18 г. Борисова»; 

диплом III степени – Чаленко Елена Ефимовна, заместитель директора по воспитательной работе; Иванов Владимир Валентинович, руководитель музея боевой славы 6-ой гвардейской Ровенской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии, учитель истории; Ковач Екатерина Владимировна, педагог-организатор ГУО «Средняя школа № 7 г. Борисова»

Поздравляем!!!

Директор ГУ «Учебно-методический центр  Борисовского района» И.Н.Жукова

https://rooborisov.by/

 
 
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