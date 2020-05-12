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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродненском аэроклубе открыли новый сезон Воздушный шар - олицетворение романтизма, а парашют - прагматизма. В Гродненском аэроклубе, которому недавно исполнилось 29 лет, можно побыть и романтиком, и...

Воздушный шар - олицетворение романтизма, а парашют - прагматизма. В Гродненском аэроклубе, которому недавно исполнилось 29 лет, можно побыть и романтиком, и прагматиком. Однако неважно, как вы захотите полетать: в любом случае победа в небе куется на земле. В этом мы убедились, побывав на открытии нового сезона Гродненского аэроклуба. Оказывается, перед тем как отправиться покорять небо Гродненщины, придется даже посидеть за партой.На открытии сезона 2020 спортсмены Гродненского аэроклуба должны были выполнить прыжки на точность приземления с высоты 1000 - 1200 метров. Среди участников были и те, кто прыгал с парашютом впервые.Приземлиться участникам нужно было ровно в центр круга. Для тех, кто в небе уже далеко не первый год, такое задание легко было сдать на отлично. Например, Максим Царик одерживает победы на небесном фронте больше 12 лет. Любовь к небу ему привили родители, которые и создали вот уже почти 30 лет назад Гродненский аэроклуб.Кстати, в среде белорусских парашютистов Гродненский аэроклуб называют самым гостеприимным аэроклубом Беларуси. И не зря: гродненские парашютисты всегда рады желающим полетать.Как говорил Леонардо да Винчи, испытай один раз полет, и твои глаза навечно будут устремлены в небо. Спортсмены Гродненского аэроклуба хотят устремиться в небо не только взглядом: в конце мая на базе Гродненского аэродрома, старейшего в Беларуси, планировалось провести чемпионат Вооруженных сил. Из-за пандемии мероприятие перенесли на неопределенный срок. Однако как только ситуация наладится, соревнованиям быть!