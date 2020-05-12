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В Гродненском аэроклубе открыли новый сезон
12.05.2020 17:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВоздушный шар - олицетворение романтизма, а парашют - прагматизма. В Гродненском аэроклубе, которому недавно исполнилось 29 лет, можно побыть и романтиком, и прагматиком. Однако неважно, как вы захотите полетать: в любом случае победа в небе куется на земле. В этом мы убедились, побывав на открытии нового сезона Гродненского аэроклуба. Оказывается, перед тем как отправиться покорять небо Гродненщины, придется даже посидеть за партой.
Владислав Швецов, инструктор: "Сначала идут 40 часов теоретических занятий. Первый месяц они вообще у нас только сидят за партами и пишут. Потом начинается наземная подготовка, в процессе которой мы отрабатываем все элементы предстоящего прыжка на земле".
На открытии сезона 2020 спортсмены Гродненского аэроклуба должны были выполнить прыжки на точность приземления с высоты 1000 - 1200 метров. Среди участников были и те, кто прыгал с парашютом впервые.
Приземлиться участникам нужно было ровно в центр круга. Для тех, кто в небе уже далеко не первый год, такое задание легко было сдать на отлично. Например, Максим Царик одерживает победы на небесном фронте больше 12 лет. Любовь к небу ему привили родители, которые и создали вот уже почти 30 лет назад Гродненский аэроклуб.
Максим Царик, спортсмен Гродненского аэроклуба: "Парочку соревнований был в призерах, какие-то выиграли, какие-то за рубежом, какие-то у нас в стране, так что стараемся".
Константин Царик, директор Гродненского аэроклуба: "В прошлом году был этап Кубка восточноевропейских стран - наша команда заняла бронзовое место, а наш спортсмен Максим Царик стал чемпионом, там участвовало 11 команд из 7 стран".
Кстати, в среде белорусских парашютистов Гродненский аэроклуб называют самым гостеприимным аэроклубом Беларуси. И не зря: гродненские парашютисты всегда рады желающим полетать.
Константин Царик, директор Гродненского аэроклуба: "Гостеприимными это не мы прозвали, это прозвали наши коллеги из других аэроклубов, потому что именно мы на соревнованиях показали, как надо проводить соревнования для спортсменов. Чтобы соревнования были не для галочки, а для спортсменов, чтобы они не только показывали хорошие результаты, но и знакомились, отдыхали".
Как говорил Леонардо да Винчи, испытай один раз полет, и твои глаза навечно будут устремлены в небо. Спортсмены Гродненского аэроклуба хотят устремиться в небо не только взглядом: в конце мая на базе Гродненского аэродрома, старейшего в Беларуси, планировалось провести чемпионат Вооруженных сил. Из-за пандемии мероприятие перенесли на неопределенный срок. Однако как только ситуация наладится, соревнованиям быть!
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Воздушный шар - олицетворение романтизма, а парашют - прагматизма. В Гродненском аэроклубе, которому недавно исполнилось 29 лет, можно побыть и романтиком, и...
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