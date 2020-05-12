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Непогода пришла в Беларусь из Европы
12.05.2020 20:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНеожиданный снег пришел в Беларусь на смену жаркой погоде: в некоторые части страны вернулась настоящая зима. Эти кадры сделаны в Бегомле - днем там выпал мокрый снег с дождем.
В Гродно метеостанции также зафиксировали образование снежного покрова, а температура ночью опустилась до нуля. Осадки и холод принесли в Беларусь воздушные массы с северо-запада Европы. Первой на пути непогоды оказались Витебская и Гродненская области. В этом регионе в последний раз снежный май наблюдали три года назад.
Белорусский сегмент интернета также запестрил майскими снежными картинками - дорогу в
сказку напоминала сегодня поездка по лесу в национальном парке "Голубые озера".
А это кадры из Минска: с утра белорусская столица оказалась во власти проливного дождя, а днем горожане и гости также наблюдали мокрый снег: припорошенная трава стала напоминанием о прошедшей зиме.
Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки до минус 4°С, в отдельных районах - плюс 1 - минус 3.
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Неожиданный снег пришел в Беларусь на смену жаркой погоде: в некоторые части страны вернулась настоящая зима. Эти кадры сделаны в Бегомле - днем там выпал мокрый...
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