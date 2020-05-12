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ГАИ Минской области подвела итоги за 3 дня профилактической акции «Трезвый водитель»

12.05.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

С целью активизации работы по пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, как одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями с 8 по 11 мая 2020 года Госавтоинспекция Минской области проводила профилактическую акцию «Трезвый водитель». Сотрудники милиции усиленно следили за обстановкой не только на дорогах, но и вблизи торговых точек с горячительными напитками, особое внимание уделяли местам массового отдыха белорусов и гостей нашей страны.

Сотрудники ГАИ старались не допустить, чтобы нетрезвый гражданин сел за руль транспортного средства, а также забирали с проезжей части пьяных пешеходов. За 3 дня акции было выявлено 63 случая, когда водитель авто был пьян, и 8 случаев, когда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пешеходы оказывались на проезжей части.

Также, в Госавтоинспекцию от неравнодушных граждан поступают сообщения о пьяных водителях либо пешеходах. Благодаря таким сообщениям стражами дорог за время акции задержано 12 нетрезвых водителей.

9 мая около 5:40 в дежурную часть УГАИ УВД Миноблисполкома от очевидцев поступило сообщение о том, что на 16 км автодороги Р-1 «Минск-Дзержинск» вблизи д.Ходаково Минского района, водитель управляя автомобилем Тойота Кэмри двигаясь со стороны г.Дзержинска в направлении г.Минска, неправильно выбрал скорость движения, допустил занос автомашины и съехал в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.

Было установлено, что за рулем находился 22-летний минчанин, который управлял указанным автомобилем в состоянии опьянения — концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,78 промилле. В отношении правонарушителя составлены административные протоколы.

10 мая около 16:50 часов в дежурную часть Борисовского РУВД поступило сообщение от гражданина о том, что в г.Борисове по ул.Мелиоративной вблизи д. №7 двигается автомобиль Ауди, водитель которого возможно находится в состоянии алкогольного опьянения.

Инспектора ДПС ОГАИ Борисовского РУВД двигаясь по ул.Мелиоративеой г.Борисова, заметили автомобиль Ауди. Включив проблесковые маячки, сотрудники Госавтоинспекции подъехали к данному автомобилю и остановились возле него. При общении с водителем было установлено, что у мужчины имеются явные признаки алкогольного опьянения.

В ходе разбирательства было установлено, что за рулем находился 28-летний местный житель, который управлял указанным автомобилем не имея права управления транспортным средством в состоянии опьянения — концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 3,32 промилле. В отношении водителя составлены протоколы об административном правонарушении.

Госавтоинспекция Минской области напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается ответственность в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин.

За повторное управление в состоянии опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

ГАИ предупреждает водителей о неминуемом наказании за вождение транспортным средством в нетрезвом виде, и стоит лишний раз об этом задуматься!

Уважаемые граждане! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102 (звонок бесплатный). Ваша информация остановит беду!

УГАИ УВД Миноблисполкома

 
Теги: Минск
 
 
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Управление транспортом в состоянии опьянения одно из самых серьезных нарушений Правил дорожного движения.
 
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