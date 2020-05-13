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О борьбе с вирусом и ситуации в здравоохранении говорили на совещании во Дворце Независимости
13.05.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОно прошло накануне.
Само собой, что в условиях вируса нельзя забывать о тех, кто нуждается в помощи
Это многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями. Об этом и шла речь в проекте указа о социальной поддержке. Также Александр Лукашенко поручил уделить особое внимание одиноким пожилым людям, которые восстанавливаются после болезни. Этот вопрос Глава государства отдал на личный контроль министра труда и соцзащиты. В самое ближайшее время совместно с Минздравом ведомство определит конкретные санатории, где пожилые белорусы смогут восстанавливаться под присмотром специалистов.
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Оно прошло накануне. Оно касалось вопросов соцподдержки отдельных категорий граждан. И отдельно Президент остановился на работе медицины в условиях пандемии....
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