Источник материала: БT





Само собой, что в условиях вируса нельзя забывать о тех, кто нуждается в помощи

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О борьбе с вирусом и ситуации в здравоохранении говорили на совещании во Дворце Независимости Оно прошло накануне. Оно касалось вопросов соцподдержки отдельных категорий граждан. И отдельно Президент остановился на работе медицины в условиях пандемии....

Оно прошло накануне.. И отдельно Президент остановился на работе медицины в условиях пандемии. Белорусский метод по реагированию на COVID-19 использовали и другие государства. Он дает свой результат за счет трехуровневой системы, которая позволяет справляться с распространением заболевания и не перегружает больницы. Помимо эффективного лечения в медучреждениях, подключают санатории, где можно окончательно прийти в норму. Не менее тщательно следят за теми, кто наблюдается дома. Это люди, которые переносят болезнь бессимптомно. Но строжайший контроль на всех этапах выздоровления, тем более в стационаре.Это многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями. Об этом и шла речь в проекте указа о социальной поддержке. Также Александр Лукашенко поручил уделить особое внимание одиноким пожилым людям, которые восстанавливаются после болезни. Этот вопрос Глава государства отдал на личный контроль министра труда и соцзащиты. В самое ближайшее время совместно с Минздравом ведомство определит конкретные санатории, где пожилые белорусы смогут восстанавливаться под присмотром специалистов.