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О борьбе с вирусом и ситуации в здравоохранении говорили на совещании во Дворце Независимости

13.05.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оно прошло накануне. Оно касалось вопросов соцподдержки отдельных категорий граждан. И отдельно Президент остановился на работе медицины в условиях пандемии. Белорусский метод по реагированию на COVID-19 использовали и другие государства. Он дает  свой  результат  за счет трехуровневой системы, которая позволяет справляться с распространением заболевания и не перегружает больницы. Помимо эффективного лечения в медучреждениях, подключают санатории, где можно окончательно прийти в норму. Не менее тщательно следят за теми, кто наблюдается дома. Это люди, которые переносят болезнь бессимптомно. Но строжайший  контроль  на всех этапах выздоровления, тем более в стационаре.


Само собой, что в условиях вируса нельзя забывать о тех, кто нуждается в помощи


Это многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями. Об этом и шла речь в проекте указа о социальной поддержке. Также Александр Лукашенко поручил уделить особое внимание одиноким пожилым людям, которые восстанавливаются после болезни. Этот вопрос Глава государства отдал на личный контроль министра труда и соцзащиты. В самое ближайшее время совместно с Минздравом ведомство определит конкретные санатории, где пожилые белорусы смогут восстанавливаться под присмотром специалистов. 
 
 
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Оно прошло накануне. Оно касалось вопросов соцподдержки отдельных категорий граждан. И отдельно Президент остановился на работе медицины в условиях пандемии....
 
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