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Телефонный разговор А. Лукашенко и главы ВОЗ





Глава ВОЗ пообещал приехать в Беларусь после окончания пандемии

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава ВОЗ пообещал приехать в Беларусь после окончания пандемии Работа системы здравоохранения и эпидемиологическая обстановка, которая складывается в Беларуси, стали темами телефонного разговора нашего Президента и...

Работа системы здравоохранения и эпидемиологическая обстановка, которая складывается в Беларуси, стали темамиОн состоялся накануне по инициативе руководства этой международной структуры. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил о готовности при необходимости оказать всяческую помощь и поддержку. Александр Лукашенко рассказал о нашей тактике и стратегии в противодействии распространению вирусу. Президент сделал акцент на том, что сегодня беспокойство вызывают пневмонии - их лечению уделяется наибольшее внимание. Главная задача, которую определили для себя в Беларуси, - бороться за каждую жизнь, ни в коем случае не допуская скачка уровня смертности. Руководитель ВОЗ отметил, что каждая страна в условиях пандемии использует свои методы борьбы реагирования на ситуацию, единых рецептов и правил здесь не существует.Александр Лукашенко пригласил Тедроса Гебреисуса посетить Беларусь с визитом. Глава ВОЗ это приглашение принял, пообещав приехать после окончания пандемии.