ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Глава ВОЗ пообещал приехать в Беларусь после окончания пандемии

13.05.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Работа системы здравоохранения и эпидемиологическая обстановка, которая складывается в Беларуси, стали темами телефонного разговора нашего Президента и генерального директора ВОЗ.


Телефонный разговор А. Лукашенко и главы ВОЗ


Он состоялся накануне по инициативе руководства этой международной структуры. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил о готовности при необходимости оказать всяческую помощь и поддержку. Александр Лукашенко рассказал о нашей тактике и стратегии в противодействии распространению вирусу. Президент сделал акцент на том, что сегодня беспокойство вызывают пневмонии - их лечению уделяется наибольшее внимание. Главная задача, которую определили для себя в Беларуси, - бороться за каждую жизнь, ни в коем случае не допуская скачка уровня смертности. Руководитель ВОЗ отметил, что каждая страна в условиях пандемии использует свои методы борьбы реагирования на ситуацию, единых рецептов и правил здесь не существует. 


Глава ВОЗ пообещал приехать в Беларусь после окончания пандемии


Александр Лукашенко пригласил Тедроса Гебреисуса посетить Беларусь с визитом. Глава ВОЗ это приглашение принял, пообещав приехать после окончания пандемии. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа системы здравоохранения и эпидемиологическая обстановка, которая складывается в Беларуси, стали темами телефонного разговора нашего Президента и...
 
Новости дня
Новости общества
 
В минской многоэтажке завели кур
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
13.05.2020
Пинский Вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика