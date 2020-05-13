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В Беларусь из Китая отправлена партия средств медицинского назначения весом 10 тонн
13.05.2020 11:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Утром 13 мая из Пекина в Минск вылетел белорусский самолет со средствами медицинского назначения. Продолжается гуманитарная помощь Беларуси от городов и провинций КНР. На борту медицинские средства от городов Пекин, Чанчунь, Синьцзян-Уйгурского автономного района. По-прежнему активно помогают китайские компании, взаимодействующие со страной в различных сферах деятельности", – отметили в белорусском посольстве в Пекине.
Более половины объема груза - средства медназначения, закупленные белорусскими компаниями по запросу Министерства здравоохранения: аппараты искусственной вентиляции легких, тест-системы, защитные средства.
Инфо: БелТА
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"Утром 13 мая из Пекина в Минск вылетел белорусский самолет со средствами медицинского назначения. Продолжается гуманитарная помощь Беларуси от городов и...
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