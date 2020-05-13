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Французское блюдо - бризоль
13.05.2020 11:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Для этого блюда можно взять любой фарш, но, учитывая, что мы готовим завтрак, важно, чтобы фарш был не очень жирный. Поэтому предпочтительнее использовать куриный или из индейки.
Разделяем фарш на 4 части. 1 яйцо разбиваем в плошку, подсаливаем и слегка взбиваем. Переливаем в большую плоскую тарелку. Одну часть фарша тонко раскатываем на доске, посыпанной мукой, по диаметру сковороды, в которой будет готовиться бризоль.
Фарш можно раскатывать и между пищевой пленкой или межу двумя листами бумаги для выпечки, так он не прилипнет к скалке и его удобнее переносить в тарелку.
В сковороду добавляем пару столовых ложек растительного масла. Лепешку из фарша переносим на тарелку с яйцом, выкладываем аккуратно поверх него. Затем осторожно сдвигаем с тарелки на раскаленную сковороду таким образом, чтобы яйцо оказалось внизу, а фарш - сверху. После того, как яичная основа подрумянится, переворачиваем бризоль и жарим до готовности. Аналогично жарим остальные бризоли.
Подаем, свернув пополам и посыпав зеленью. Внутрь бризоля можно положить начинку, например, обжаренные грибы или овощи.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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Возьмем: 400 граммов куриного фарша, 5 яиц, 1 луковица, немного муки, растительное масло, зелень. Добавляем в фарш одно яйцо, мелко нарезанную луковицу, соль и...
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