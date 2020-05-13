ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Французское блюдо - бризоль

13.05.2020 11:40 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 400 граммов куриного фарша,
  • 5 яиц,
  • 1 луковица,
  • немного муки,
  • растительное масло,
  • зелень.
Добавляем в фарш одно яйцо, мелко нарезанную луковицу, соль и перец по вкусу. 

Для этого блюда можно взять любой фарш, но, учитывая, что мы готовим завтрак, важно, чтобы фарш был не очень жирный. Поэтому предпочтительнее использовать куриный или из индейки.  

Разделяем фарш на 4 части. 1 яйцо разбиваем в плошку, подсаливаем и слегка взбиваем. Переливаем в большую плоскую тарелку. Одну часть фарша тонко раскатываем на доске, посыпанной мукой, по диаметру сковороды, в которой будет готовиться бризоль. 

Фарш можно раскатывать и между пищевой пленкой или межу двумя листами бумаги для выпечки, так он не прилипнет к скалке и его удобнее переносить в тарелку. 

В сковороду добавляем пару столовых ложек растительного масла. Лепешку из фарша переносим на тарелку с яйцом, выкладываем аккуратно поверх него. Затем осторожно сдвигаем с тарелки на раскаленную сковороду таким образом, чтобы яйцо оказалось внизу, а фарш - сверху. После того, как яичная основа подрумянится, переворачиваем бризоль и жарим до готовности. Аналогично жарим остальные бризоли. 

Подаем, свернув пополам и посыпав зеленью. Внутрь бризоля можно положить начинку, например, обжаренные грибы или овощи. 

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возьмем:  400 граммов куриного фарша, 5 яиц, 1 луковица, немного муки, растительное масло, зелень. Добавляем в фарш одно яйцо, мелко нарезанную луковицу, соль и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Неустойчивая погода с ночными заморозками ожидается в Беларуси до конца этой недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
13.05.2020
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика