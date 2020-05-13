Источник материала: БT

400 граммов куриного фарша,

5 яиц,

1 луковица,

немного муки,

растительное масло,

зелень.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Французское блюдо - бризоль Возьмем: 400 граммов куриного фарша, 5 яиц, 1 луковица, немного муки, растительное масло, зелень. Добавляем в фарш одно яйцо, мелко нарезанную луковицу, соль и...

Возьмем:Добавляем в фарш одно яйцо, мелко нарезанную луковицу, соль и перец по вкусу.Разделяем фарш на 4 части. 1 яйцо разбиваем в плошку, подсаливаем и слегка взбиваем. Переливаем в большую плоскую тарелку. Одну часть фарша тонко раскатываем на доске, посыпанной мукой, по диаметру сковороды, в которой будет готовиться бризоль.В сковороду добавляем пару столовых ложек растительного масла. Лепешку из фарша переносим на тарелку с яйцом, выкладываем аккуратно поверх него. Затем осторожно сдвигаем с тарелки на раскаленную сковороду таким образом, чтобы яйцо оказалось внизу, а фарш - сверху. После того, как яичная основа подрумянится, переворачиваем бризоль и жарим до готовности. Аналогично жарим остальные бризоли.Подаем, свернув пополам и посыпав зеленью. Внутрь бризоля можно положить начинку, например, обжаренные грибы или овощи.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!