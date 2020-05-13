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Заморозки ожидаются в Беларуси 14 и 15 мая
13.05.2020 11:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНочью температура опустится до минус 4 °С. Днем по стране ожидается до плюс 15 °С. Такие перепады температур опасны для сельхозрастений, семян и всходов. Для защиты от заморозков растения рекомендуется укрыть полимерной пленкой, спанбондом, соломой.
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Ночью температура опустится до минус 4 °С. Днем по стране ожидается до плюс 15 °С. Такие перепады температур опасны для сельхозрастений, семян и всходов. Для...
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