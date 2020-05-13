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150 солдат-срочников попрощались с армейским коллективом Военной академии

13.05.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

150 солдат-срочников попрощались с армейским коллективом Военной академии и уже в ближайшие дни покинут расположение части. Среди тех, кто отслужил, представители элитного подразделения - IT-роты. Для этих бойцов служба прошла в привычном режиме, не считая, конечно, армейского режима и устава. Но, главное, как говорят сами айтишники-армейцы, - занимались они привычным делом - создавали программный продукт, в этот раз для Военной академии. Крепкое офицерское рукопожатие, благодарности и подарки. Срочная служба прошла, и за плечами остался огромный опыт, не только военный, но и профессиональный - как специалиста.
 
 
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150 солдат-срочников попрощались с армейским коллективом Военной академии и уже в ближайшие дни покинут расположение части. Среди тех, кто отслужил, представители...
 
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