Борисов станет культурной столицей Беларуси в 2021 году

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В каждом городе, претендующем стать культурной столицей Беларуси в будущем году, реализуются инновационные проекты по развитию и популяризации культурных традиций, по активизации творческих инициатив, повышению туристической привлекательности регионов. Представители городов-участников подробно рассказали об этом в презентациях. Борисовский регион представила заместитель председателя Борисовского райисполкома Анастасия Копикова. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лилия Ананич, присутствовавшая на видеоконференции, выступила в поддержку своего родного региона. Она обратилась к участникам конференции и поделилась планами, которые предстоит реализовать в Борисове. Одним из них является национальный проект «Малая радзіма, з табой маё сэрца».

Город Борисов, победивший по итогам голосования жюри, находится в Минской области. Ранее статуса культурной столицы Беларуси были удостоены еще два города Минщины: Молодечно (2016), Несвиж (2012).

Справочно: Город Полоцк первым получил статус культурной столицы Беларуси в 2010 году. Далее титула «Культурная столица Беларуси» были удостоены также города Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, Брест, Бобруйск, Новополоцк и Пинск. В 2020 году коллегия Министерства культуры приняла решение о придании этого статуса Лиде Гродненской области.

Татьяна САКОВИЧ, фото Павла ПАШКЕВИЧА