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"На контроле Президента". Народные ремесла. Смотрите сегодня на "Беларусь 1"

13.05.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мастеров по производству скрипок в этом году начали готовить в Белорусском университете культуры и искусств. Лабораторию для конструирования и изготовления музыкальных инструментов возглавил декан факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства Александр Сурба. Мастер уже много лет занимается производством музыкальных инструментов, в первую очередь дуд, это белорусская версия "волынки". Но два года назад по личному поручению Главы государства мастер сделал свою первую скрипку. Недавно к процессу производства присоединились и его студенты.

Новую серию проекта "На контроле Президента. Народные ремесла" смотрите на "Беларусь 1" сегодня, сразу после "Панорамы".
 
 
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Мастеров по производству скрипок в этом году начали готовить в Белорусском университете культуры и искусств. Лабораторию для конструирования и изготовления...
 
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