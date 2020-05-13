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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "На контроле Президента". Народные ремесла. Смотрите сегодня на "Беларусь 1" Мастеров по производству скрипок в этом году начали готовить в Белорусском университете культуры и искусств. Лабораторию для конструирования и изготовления...

Мастеров по производству скрипок в этом году начали готовить в Белорусском университете культуры и искусств. Лабораторию для конструирования и изготовления музыкальных инструментов возглавил декан факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства Александр Сурба. Мастер уже много лет занимается производством музыкальных инструментов, в первую очередь дуд, это белорусская версия "волынки". Но два года назад по личному поручению Главы государства мастер сделал свою первую скрипку. Недавно к процессу производства присоединились и его студенты.Новую серию. Народные ремесла" смотрите насегодня, сразу после