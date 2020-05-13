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Из Пекина в Минск сегодня утром вылетел самолет с гуманитарной помощью
13.05.2020 12:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа борту 10 тонн груза. Это медицинские средства от городов Пекин и Чанчунь, а также от Синьцзян-Уйгурского автономного района. Более половины объема - средства медназначения, которые закупили белорусские компании по запросу Минздрава: аппараты ИВЛ, тест-системы и средства защиты.
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На борту 10 тонн груза. Это медицинские средства от городов Пекин и Чанчунь, а также от Синьцзян-Уйгурского автономного района. Более половины объема - средства...
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