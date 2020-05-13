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Депутата благодарят за работу: помог решить проблемы!

13.05.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Александр Валерьевич привык все делать на совесть: и раньше, когда работал врачом, и сейчас – представляя интересы борисовчан в Парламенте. Для него каждый обратившийся за помощью человек достоин того, чтобы его выслушали и помогли. И очень ценно, когда затем в адрес депутата звучат благодарности. Во время последней «прямой телефонной линии», которую провел А.В. Шипуло, прозвучало два таких звонка.

В январе этого года депутат проводил личный прием граждан в агрогородке Пересады. Одна из просьб, с которой тогда пришли местные жители, была связана с грейдированием центральной улицы (в то время она находилась в очень плохом состоянии). А.В. Шипуло обратился в УП «Жилье», на балансе которого находится указанная часть дороги, и коммунальные службы работы выполнили.

Также положительно был решен и вопрос, с которым ранее обращалась к Александру Валерьевичу и борисовчанка Ш.. Женщина просила депутата оказать помощь в обеспечении жильем ее с дочерью. А.В. Шипуло провел соответствующую работу с несколькими организациями, на балансе которых имеются общежития. В итоге борисовчанка получила заветное жилье. А теперь звонила – поблагодарить депутата.

Светлана ЧЕКАЛОВА

 
 
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