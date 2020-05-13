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«Медиа-Полесье» оштрафовали за статью об «умершем от коронавируса», которая «содействовала панике»
13.05.2020 15:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лунинце суд оштафовал сетевое издание «Медиа-Полесье» на 120 базовых величин (3240 рублей) за распространение информации, которая «нанесла ущерб национальным интересам» Беларуси и «содействовала распространению панических настроений». Об этом сообщил на
Сетевое издание признали виновным по части 3−1 статьи 22.9 Кодекса об административных правонарушениях. Поводом для разбирательства стала публикация недостоверной информации о смерти мужа пациентки с подтвержденным COVID-19. Ранее
«Публикация провисела на сайте совсем не долго, — объяснило ошибку
Журналисты извинились перед родственниками пациента. С их стороны к изданию претензий не было.
Тем не менее 6 апреля Министерство информации вынесло «Медиа-Полесью» предупреждение. Как
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