«Медиа-Полесье» оштрафовали за статью об «умершем от коронавируса», которая «содействовала панике»

Источник материала: Tut.by

В Лунинце суд оштафовал сетевое издание «Медиа-Полесье» на 120 базовых величин (3240 рублей) за распространение информации, которая «нанесла ущерб национальным интересам» Беларуси и «содействовала распространению панических настроений». Об этом сообщил на своей странице в соцсетях председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.

Сетевое издание признали виновным по части 3−1 статьи 22.9 Кодекса об административных правонарушениях. Поводом для разбирательства стала публикация недостоверной информации о смерти мужа пациентки с подтвержденным COVID-19. Ранее «Медиа-Полесье» объяснило, что журналисты пытались проверить информацию в официальных источниках, но их обращения игнорировались.

«Публикация провисела на сайте совсем не долго, — объяснило ошибку „Медиа-Полесье“ , — Позвонили коллеги мужчины и сказали, что Николай жив, он в реанимации».

Журналисты извинились перед родственниками пациента. С их стороны к изданию претензий не было.

Тем не менее 6 апреля Министерство информации вынесло «Медиа-Полесью» предупреждение. Как пояснило ведомство , публикация подобной информации «способствует нагнетанию социальной напряженности в обществе, созданию панических настроений, ведет к массовому дезинформированию населения и нарушает конституционное право граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации».