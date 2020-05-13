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Анатолий Линевич провел прямую телефонную линию с жителями Витебской области
13.05.2020 18:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭффективный и быстрый способ решения проблем белорусов - обратиться на прямую телефонную линию. Более двух десятков жителей Витебской области сегодня говорили о своих проблемах с помощником Президента - инспектором по Витебской области - Анатолием Линевичем. Большинство вопросов касалось системы ЖКХ: протекающие крыши, плохая вентиляция в доме, трещины в стенах. Так, жительница Бегомля уже третий год ждет, когда в ее квартире построят демонтированный в 2017 году службами ЖКХ балкон. Сразу несколько обращений прозвучало по поводу водоснабжения. Жители деревень Старый Лепель и Васюты просят оказать содействие в строительстве центрального водопровода, а вопрос из Орши касался периодического отсутствия горячего водоснабжения. Были и повторные обращения - некоторые с благодарностью за разрешение ранее озвученного вопроса, а некоторые с просьбой повторно разобраться в ситуации.
Анатолий Линевич, помощник Президента Беларуси - инспектор по Витебской области: "Нужно вопрос либо дорассмотреть, т. е. появляются новые факты какие-то, которые нужно учитывать в окончательном ответе, либо где-то есть и промахи местной власти. Есть и необъективные повторные обращения, т. е. они рассмотрены, но человека справедливый ответ не устраивает, хотя он был дан в рамках законодательства".
С начала года помощник Президента - инспектор по Витебской области провел десять личных приемов граждан и прямых телефонных линий, в ходе которых прозвучало более сотни жалоб и обращений.
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Эффективный и быстрый способ решения проблем белорусов - обратиться на прямую телефонную линию. Более двух десятков жителей Витебской области сегодня говорили о...
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