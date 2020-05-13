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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Анатолий Линевич провел прямую телефонную линию с жителями Витебской области Эффективный и быстрый способ решения проблем белорусов - обратиться на прямую телефонную линию. Более двух десятков жителей Витебской области сегодня говорили о...

Эффективный и быстрый способ решения проблем белорусов - обратиться на прямую телефонную линию. Более двух десятков жителей Витебской области сегодня говорили о своих проблемах с помощником Президента - инспектором по Витебской области - Анатолием Линевичем. Большинство вопросов касалось системы ЖКХ: протекающие крыши, плохая вентиляция в доме, трещины в стенах. Так, жительница Бегомля уже третий год ждет, когда в ее квартире построят демонтированный в 2017 году службами ЖКХ балкон. Сразу несколько обращений прозвучало по поводу водоснабжения. Жители деревень Старый Лепель и Васюты просят оказать содействие в строительстве центрального водопровода, а вопрос из Орши касался периодического отсутствия горячего водоснабжения. Были и повторные обращения - некоторые с благодарностью за разрешение ранее озвученного вопроса, а некоторые с просьбой повторно разобраться в ситуации.С начала года помощник Президента - инспектор по Витебской области провел десять личных приемов граждан и прямых телефонных линий, в ходе которых прозвучало более сотни жалоб и обращений.