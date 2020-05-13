ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

НАН представила отечественные электропрототипы, которые ждут выхода в серийное производство

13.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Экотранспорт, искусственная человеческая кожа и продукты без ограничений для здоровья. Белорусская наука, еще с советских времен не раз доказывавшая миру свое право на жизнь и конкурентоспособность, продолжает заниматься самыми сложными разработками. И они приносят плоды. На минувшей неделе Президент ознакомился с отечественными электропрототипами, которые ждут выхода в серийное производство и готовятся к схватке с конкурентами: от усовершенствованных электробусов и электрокаров до военных беспилотников и даже ударного электровертолета - веских аргументов в военных спорах будущего. Наш корреспондент Алексей Потапов ознакомился с новыми образцами, а также посетил другие научные центры и узнал, какие новые продукты для рынка разрабатывают ученые-пищевики НАН и как за полмесяца вырастить кожу, которая за неделю излечит ожоги.  

Рассказывает Алексей Потапов. Пустой неприметный коридор. Напоминает больничный. Впрочем, с  клиникой это место имеет мало общего, но именно здесь спасения ищут то­гда, когда даже врачи помочь уже не в силах. Для биоинженеров происходящее на экране - работа, для нас - чудо. Под микроскопом слой человеческой кожи. Две недели - и он обрастет новыми клетками, получится биопрепарат. Эквивалент кожного покрова заживляет тяжелые ожоги за 7 дней, в разы увеличивая шансы выжить самым тяжелым больным. Главное - успеть довезти за 2 часа.


Клетки к пациенту доставляют в термостатах


Смешивают со специальным коллагеновым гелем и наносят на покрытие, которое, в свою очередь, приклеивают пациенту на пораженный участок кожи. Но перед тем как доставить к пациентам клетки, их проверяют на специальном оборудовании на жизнеспособность и подлинность. То есть содержание специфических белков. Продукт на основе фибробластов и кератиноцитов (клеток тканей самого пострадавшего) еще не кожа. Но очень близок по свойствам, которые сохраняются до года. За это время настоящая кожа восстановится. Изменится лишь цвет. Удешевляет процедуру, к примеру, доступность фибробластов. Чтобы по­лучить их, достаточно взять кусочек кожи, например, за ухом. Сейчас препарат находится на финальной стадии годовой сертификации и уже скоро попадет в ожоговые центры.  Наработки представят и зарубежным коллегам.    

В другом институте НАН работают с образцами более простыми для понимания, но не менее важными. Как создать продукт без сахара или соли, но с прежним вкусом? Или сделать безопасным для аллерги­ков? Специалисты Научного центра продовольствия готовы разработать спецменю для каждого пациента без ограничений и вреда для здоровья. Этот и многие другие продукты - плод трудов и опыта местных ученых за 19 лет. Товары уже прошли сертификацию и скоро попадут на собственное производство НАН в Марьиной Горке, затем в розничную продажу.   


Электромобили, транспортная, коммунальная и даже военная электротехника


В быстро меняющемся мире, где непривычное пока "электро" - начало эпохи все более востребованного "эко" -   с каждым годом все ак­туальнее. На днях НАН показала отечественные модели Президенту. На­чали осмотр с обновленного электробуса от МАЗа. Главный плюс прототипа - долгий заряд. Зарядился за ночь - и в путь. Хватит на смену. Неподалеку припаркован и знакомый уже электроседан на базе "Джили". Пока не 100-процентный белорус: начинку для батарей еще завозят. Здесь же  первый отечественный электрогрузовик, гоночный электроболид (скорость до 170 км в час) и "Мураш" - городской электропылесос.

Завершает экспозицию военно-стратегическая вишенка на торте белорусских электроразработок - беспилотники - разведывательные и удар­ные. Особого внимания заслуживает автономный боевой вертолет, предназначенный для уничтожения живой силы и легкобронированной техники. Похожие, сообщается, производят только восемь стран. Хотим мы того или нет, интеллектуальные экоинновации - черта не только мира будущего, но и войны. И в этом вопросе лучше не отставать. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экотранспорт, искусственная человеческая кожа и продукты без ограничений для здоровья. Белорусская наука, еще с советских времен не раз доказывавшая миру свое...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Медиа-Полесье» оштрафовали за статью об «умершем от коронавируса», которая «содействовала панике»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика