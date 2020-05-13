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Клетки к пациенту доставляют в термостатах





Электромобили, транспортная, коммунальная и даже военная электротехника

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так НАН представила отечественные электропрототипы, которые ждут выхода в серийное производство Экотранспорт, искусственная человеческая кожа и продукты без ограничений для здоровья. Белорусская наука, еще с советских времен не раз доказывавшая миру свое...

Экотранспорт, искусственная человеческая кожа и продукты без ограничений для здоровья. Белорусская наука, еще с советских времен не раз доказывавшая миру свое право на жизнь и конкурентоспособность, продолжает заниматься самыми сложными разработками. И они приносят плоды. На минувшей неделе Президент ознакомился с отечественными электропрототипами, которые ждут выхода в серийное производство и готовятся к схватке с конкурентами: от усовершенствованных электробусов и электрокаров до военных беспилотников и даже ударного электровертолета - веских аргументов в военных спорах будущего. Наш корреспондент Алексей Потапов ознакомился с новыми образцами, а также посетил другие научные центры и узнал, какие новые продукты для рынка разрабатывают ученые-пищевики НАН и как за полмесяца вырастить кожу, которая за неделю излечит ожоги.РассказываетПустой неприметный коридор. Напоминает больничный. Впрочем, с клиникой это место имеет мало общего, но именно здесь спасения ищут то­гда, когда даже врачи помочь уже не в силах. Для биоинженеров происходящее на экране - работа, для нас - чудо. Под микроскопом слой человеческой кожи. Две недели - и он обрастет новыми клетками, получится биопрепарат. Эквивалент кожного покрова заживляет тяжелые ожоги за 7 дней, в разы увеличивая шансы выжить самым тяжелым больным. Главное - успеть довезти за 2 часа.Смешивают со специальным коллагеновым гелем и наносят на покрытие, которое, в свою очередь, приклеивают пациенту на пораженный участок кожи. Но перед тем как доставить к пациентам клетки, их проверяют на специальном оборудовании на жизнеспособность и подлинность. То есть содержание специфических белков. Продукт на основе фибробластов и кератиноцитов (клеток тканей самого пострадавшего) еще не кожа. Но очень близок по свойствам, которые сохраняются до года. За это время настоящая кожа восстановится. Изменится лишь цвет. Удешевляет процедуру, к примеру, доступность фибробластов. Чтобы по­лучить их, достаточно взять кусочек кожи, например, за ухом. Сейчас препарат находится на финальной стадии годовой сертификации и уже скоро попадет в ожоговые центры. Наработки представят и зарубежным коллегам.В другом институте НАН работают с образцами более простыми для понимания, но не менее важными. Как создать продукт без сахара или соли, но с прежним вкусом? Или сделать безопасным для аллерги­ков? Специалисты Научного центра продовольствия готовы разработать спецменю для каждого пациента без ограничений и вреда для здоровья. Этот и многие другие продукты - плод трудов и опыта местных ученых за 19 лет. Товары уже прошли сертификацию и скоро попадут на собственное производство НАН в Марьиной Горке, затем в розничную продажу.В быстро меняющемся мире, где непривычное пока "электро" - начало эпохи все более востребованного "эко" - с каждым годом все ак­туальнее. На днях НАН показала отечественные модели Президенту. На­чали осмотр с обновленного электробуса от МАЗа. Главный плюс прототипа - долгий заряд. Зарядился за ночь - и в путь. Хватит на смену. Неподалеку припаркован и знакомый уже электроседан на базе "Джили". Пока не 100-процентный белорус: начинку для батарей еще завозят. Здесь же первый отечественный электрогрузовик, гоночный электроболид (скорость до 170 км в час) и "Мураш" - городской электропылесос.Завершает экспозицию военно-стратегическая вишенка на торте белорусских электроразработок - беспилотники - разведывательные и удар­ные. Особого внимания заслуживает автономный боевой вертолет, предназначенный для уничтожения живой силы и легкобронированной техники. Похожие, сообщается, производят только восемь стран. Хотим мы того или нет, интеллектуальные экоинновации - черта не только мира будущего, но и войны. И в этом вопросе лучше не отставать.