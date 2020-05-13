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Прогноз погды на 14 мая

13.05.2020 18:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погоду республики в основном будут определять холодные неустойчивые воздушные массы, поступающие со Скандинавского полуострова, днем по югу страны скажется влияние фронтального раздела.

Внимание! Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении! В ночные часы 14 мая на большей части территории страны ожидаются заморозки 0, -4°С.
 
 
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Погоду республики в основном будут определять холодные неустойчивые воздушные массы, поступающие со Скандинавского полуострова, днем по югу страны скажется...
 
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