БелЖД продлевает действие антиковидной рассадки в вагонах до 15 июня

Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога продлевает срок действия новой схемы рассадки в поездах с нумерованными местами до 15 июня 2020 года, говорится в сообщении на официальном сайте.

Рассадка по новой схеме была введена БЖД с 15 апреля 2020 года в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения.

По новой схеме в купейных вагонах размещаются не более двух пассажиров в купе, в плацкартных — не более трех в одном отсеке. Для пассажиров, оформивших проездные документы в одном заказе, разрешается продажа и 3, и 4 мест в купе, при условии, что до этого в купе ни одного места не было продано.

При оформлении проездных документов в вагоны с местами для сидения схема рассадки пассажиров зависит от их конфигурации — 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном — один пассажир у окна, а другой — через место у прохода (средний ряд остается свободным).

Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в железнодорожных кассах, так и через Интернет.