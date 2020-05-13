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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Финал конкурса Startup Heart в БГУ в этом году проведут онлайн Креативные и полезные проекты от студентов. Финал конкурса Startup Heart в БГУ в этом году проведут онлайн. Участники в течение трех месяцев совершенствовали идеи....

Креативные и полезные проекты от студентов. Финал конкурса Startup Heart в БГУ в этом году проведут онлайн. Участники в течение трех месяцев совершенствовали идеи. Пасека будущего, инновационные проекты по абеззараживание помещений, создание мебели из вторичного сырья... Инициативы охватывают разные сферы. Причем, такое соревнование - часть практико-ориентированного обучения Белгосуниверситета. Все этапы конкурса организуют сами студенты - участники прошлых лет.Лучшие идеи получат финансовую поддержку от университета, а также компаний-инвесторов. Кстати, в этом году в конкурсе принимают участие и студенты зарубежных вузов.