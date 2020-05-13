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Финал конкурса Startup Heart в БГУ в этом году проведут онлайн

13.05.2020 17:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Креативные и полезные проекты от студентов. Финал конкурса Startup Heart в БГУ в этом году проведут онлайн. Участники в течение трех месяцев совершенствовали идеи. Пасека будущего, инновационные проекты по абеззараживание помещений, создание мебели из вторичного сырья... Инициативы охватывают разные сферы. Причем, такое соревнование - часть практико-ориентированного обучения Белгосуниверситета. Все этапы конкурса организуют сами студенты - участники прошлых лет.

Лучшие идеи получат финансовую поддержку от университета, а также компаний-инвесторов. Кстати, в этом году в конкурсе принимают участие и студенты зарубежных вузов.
 
 
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Креативные и полезные проекты от студентов. Финал конкурса Startup Heart в БГУ в этом году проведут онлайн. Участники в течение трех месяцев совершенствовали идеи....
 
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