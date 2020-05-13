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МЧС Минской области готовит интернет-викторины для детей

13.05.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рекомендации родителям школьников - в новом формате. В Минской области стартовала акция по безопасности детей. Спасатели в форме электронных писем, а также по почте присылают полезные советы и напоминают правила поведения в чрезвычайных ситуациях. А видеорекомендации о правильном обращении с огнем разместили и на официальных каналах в социальных сетях, а также на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.
 
 
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Рекомендации родителям школьников - в новом формате. В Минской области стартовала акция по безопасности детей. Спасатели в форме электронных писем, а также по...
 
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