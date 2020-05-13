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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Животных и птиц в Минском зоопарке переводят в летние "квартиры" Несмотря на временные перепады температур, в Минском зоопарке животных и птиц переводят в открытые вольеры. Кто-то уже получил летнюю прописку - пеликаны, бакланы,...

Несмотря на временные перепады температур, в Минском зоопарке животных и птиц переводят в открытые вольеры. Кто-то уже получил летнюю прописку - пеликаны, бакланы, тапиры и карликовые свинки - пекари, некоторых выпускают в зависимости от погоды. На следующей неделе планируют выпустить дикобразов, павлинов, африканских марабу. А ближе к лету - в открытые домики переедут обезьяны. Конечно, среди животных есть и те, кого можно увидеть в течение всего года. Например, зубры, верблюды, зебры, олени.Наблюдать за переселением животных в Минском зоопарке можно и онлайн - в социальных сетях. Там же организован "Зоомарафон". Участники отвечают на вопросы про животных и могут получить пригласительный билет в зоопарк.