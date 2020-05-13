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Животных и птиц в Минском зоопарке переводят в летние "квартиры"
13.05.2020 17:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНесмотря на временные перепады температур, в Минском зоопарке животных и птиц переводят в открытые вольеры. Кто-то уже получил летнюю прописку - пеликаны, бакланы, тапиры и карликовые свинки - пекари, некоторых выпускают в зависимости от погоды. На следующей неделе планируют выпустить дикобразов, павлинов, африканских марабу. А ближе к лету - в открытые домики переедут обезьяны. Конечно, среди животных есть и те, кого можно увидеть в течение всего года. Например, зубры, верблюды, зебры, олени.
Оксана Бука, младший научный сотрудник Минского зоопарка: "Сейчас можно увидеть тигров, львов, ягуаров. Оцелотов, сервалов, волков, рысей. Различных хищных птиц. У нас довольно-таки большая территория. Можно спокойно гулять. Посетителей не так много сейчас - можно рассмотреть животное вдоль и поперек".
Алевтина Тимашкова, ведущий зоотехник Минского зоопарка: "Сейчас мы ждем пополнения. Практически у каждой пары должно появиться потомство. Конечно, мамы в интересном положении. Рацион у них увеличен. Это смотрит зоотехник - до 50 процентов может быть увеличен рацион. Уже пошла трава, медведь с удовольствием ест траву. Это у него лакомство. Все наши копытные едят траву. Уже ветки привозят".
Наблюдать за переселением животных в Минском зоопарке можно и онлайн - в социальных сетях. Там же организован "Зоомарафон". Участники отвечают на вопросы про животных и могут получить пригласительный билет в зоопарк.
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Несмотря на временные перепады температур, в Минском зоопарке животных и птиц переводят в открытые вольеры. Кто-то уже получил летнюю прописку - пеликаны, бакланы,...
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