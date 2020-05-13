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Самолет Ил-76 с гуманитарной помощью из Китая прибыл на аэродром Мачулищи в Минске
13.05.2020 17:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа аэродроме в Мачулищах приземлился военно-транспортный Ил-76 с гуманитарной помощью из Китая. Самолет привез порядка 15 тонн сборного груза. Большая часть - это средства медназначения, которые были закуплены белорусскими компаниями по запросу Минздрава. Аппараты ИВЛ, тест-системы, защитные средства. Сопровождением груза по традиции занималось МЧС Беларуси.
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На аэродроме в Мачулищах приземлился военно-транспортный Ил-76 с гуманитарной помощью из Китая. Самолет привез порядка 15 тонн сборного груза. Большая часть - это...
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