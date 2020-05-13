ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хулиганы сломали табличку с кодом квест-игры в городском парке

13.05.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Коллективы учреждений образования Борисовщины отнеслись к конкурсу со всей серьезностью и творчески подошли к проекту.

Но, как видно, не все ценят то, что делается для родного города и для людей. Недавно от рук хулиганов пострадала установленная ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» в парке информационная табличка. На ней был напечатан QR-код квест-игры «Великой Победе - 75!», посвященной освобождению Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победе советского народа в Великой Отечественной войне. А ведь педагоги центра придумали замечательный проект и, конечно, ждали интереса к нему борисовчан и уважения к своему труду!

Обидно, что некоторые люди так и не научились ценить то, что создается для красоты родного города, сохранения его истории и истории нашей страны, и вместо того, чтобы использовать предоставленные возможности познавательно провести время и отдохнуть в благоустроенном парке, портят все, что с таким трепетом создавалось руками других!

Ольга ЦЫБУЛЬКО, фото управления по образованию Борисовского райисполкома

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На страницах газеты «Адзінства» мы писали о том, что в преддверии 75-й годовщины Великой Победы Борисовский райисполкоми управление по образованию Борисовского...
 
Новости дня
Новости общества
 
БелЖД продлевает действие антиковидной рассадки в вагонах до 15 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика