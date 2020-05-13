Хулиганы сломали табличку с кодом квест-игры в городском парке

Источник материала: Единство

Коллективы учреждений образования Борисовщины отнеслись к конкурсу со всей серьезностью и творчески подошли к проекту.

Но, как видно, не все ценят то, что делается для родного города и для людей. Недавно от рук хулиганов пострадала установленная ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» в парке информационная табличка. На ней был напечатан QR-код квест-игры «Великой Победе - 75!», посвященной освобождению Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победе советского народа в Великой Отечественной войне. А ведь педагоги центра придумали замечательный проект и, конечно, ждали интереса к нему борисовчан и уважения к своему труду!

Обидно, что некоторые люди так и не научились ценить то, что создается для красоты родного города, сохранения его истории и истории нашей страны, и вместо того, чтобы использовать предоставленные возможности познавательно провести время и отдохнуть в благоустроенном парке, портят все, что с таким трепетом создавалось руками других!

Ольга ЦЫБУЛЬКО, фото управления по образованию Борисовского райисполкома