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Электронную ярмарку вакансий проведут завтра в Минске

13.05.2020 19:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Найти работу онлайн и сразу договориться о встрече с работодателем. Электронную ярмарку вакансий проведут завтра минские предприятия. Представят свыше тысячи рабочих мест в разных сферах - от машиностроительной до ресторанного сервиса. В виртуальном формате можно получить консультацию и задать свои вопросы. Всего в мае в Минске планируется провести 4 ярмарки вакансий.

 
Теги: Минск
 
 
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Найти работу онлайн и сразу договориться о встрече с работодателем. Электронную ярмарку вакансий проведут завтра минские предприятия. Представят свыше тысячи...
 
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