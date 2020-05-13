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Электронную ярмарку вакансий проведут завтра в Минске
13.05.2020 19:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНайти работу онлайн и сразу договориться о встрече с работодателем. Электронную ярмарку вакансий проведут завтра минские предприятия. Представят свыше тысячи рабочих мест в разных сферах - от машиностроительной до ресторанного сервиса. В виртуальном формате можно получить консультацию и задать свои вопросы. Всего в мае в Минске планируется провести 4 ярмарки вакансий.
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Найти работу онлайн и сразу договориться о встрече с работодателем. Электронную ярмарку вакансий проведут завтра минские предприятия. Представят свыше тысячи...
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