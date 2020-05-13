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Как избавить редиску от резкого вкуса

13.05.2020 18:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Редиска с грядки… Наконец-то! Вот это, я понимаю, грозное оружие против весеннего авитаминоза! Все хорошо в этом симпатичном корнеплоде цвета фуксии… Вот только слишком часто он горчит.

Сегодня я твердо намерена избавить свою редиску от резкого вкуса при помощи народных советов. Нарезаем витаминный корнеплод как можно тоньше и готовимся к эксперименту.

Итак, вода, соль, лимон и кипяток против горечи в редиске… Что же победит?

Есть мнение, что сделать даже самую горькую редиску идеально вкусной способна обыкновенная вода. Правда, понадобится от 30 минут до нескольких часов. Проверим.

Средство номер 2 - соль. Тонкие ломтики редиски хорошенько просаливаем. И ждем результата.

Лимонный сок тоже готов убрать горечь из редиски. Поливаем им свежие ломтики и оставляем на 15 минут.

Кипяток для редиски… По-моему, довольно жестокий метод борьбы с горечью. Свежий хрустящий овощ рискует стать пареной репой… Проверим через 10 минут.

Итоги и оценки 

1. Вода работает! Горечь исчезла! Правда, ждать пришлось довольно долго. Перекусить по-быстрому с таким методом не получится.

2. В соленой редиске горечи не чувствуется, как, впрочем, и других вкусов. Все затмила собой не особо полезная соль. Так что не рекомендую.

3. Лимонный сок подойдет только для любителей кислятины или если нужно добавить овощ в салат... Горечи нет, но вкус у редиски совсем не тот… 

4. А вот кипяток меня удивил! Быстро убрал горечь, при этом редиска не сварилась! Слегка поменяла цвет и стала совсем чуточку менее хрустящей.
 
 
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Редиска с грядки… Наконец-то! Вот это, я понимаю, грозное оружие против весеннего авитаминоза! Все хорошо в этом симпатичном корнеплоде цвета фуксии… Вот только...
 
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