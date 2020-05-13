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Безопасные тренировки в фитнес-центрах

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фитнес-центры вышли на улицу и онлайн Как крепко стоять на ногах в нынешних условиях - решают и фитнес-центры Беларуси. И находят удачные альтернативы - занятия на улице. Мы подсмотрели за тренировкой на...

Как крепко стоять на ногах в нынешних условиях - решают и фитнес-центры Беларуси. И находят удачные альтернативы - занятия на улице. Мы подсмотрели за тренировкой на свежем воздухе и пообщались с теми, кто не пропускает занятия. Фитнес-лайфхаки в нашем репортаже. Тот же TRX, только на улице. Часть занятий один из столичных фитнес-клубов перенес на открытый воздух для тех, кто не хочет бросать спорт, но и лишний раз появляться в людных залах не желает.Клиентов в этом зале стало на порядок меньше, рассказывает учредитель. Благо, арендодатель пошел на встречу и снизил ставку. Чтобы удержать клиента, создали все условия. Ограничили групповые занятия, в зале - дезинфекторы и салфетки, обязательно дистанцирование. Константин - один из тех, кто не может спорт перенести в домашние стены. И в короткий маршрут передвижений добавил третий пункт.А вот для Александра самоизоляция не проблема. Председатель Белорусской федерации воркаута уверен, что дома можно не только удержать форму, но и улучшить силовые показатели.То, что на диване можно не только лежать, а книжки не только читать - это понятно. Все это можно использовать в домашних тренировках. И если медики рекомендуют избегать людных мест, об отказе от спорта речи не идет. Способов поддерживать свое тело в отличной форме масса. Как и оправданий лени, которой нужно дать уверенный отпор!