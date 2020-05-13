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Фитнес-центры вышли на улицу и онлайн

13.05.2020 21:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как крепко стоять на ногах в нынешних условиях - решают и фитнес-центры Беларуси. И находят удачные альтернативы - занятия на улице. Мы подсмотрели за тренировкой на свежем воздухе и пообщались с теми, кто не пропускает занятия. Фитнес-лайфхаки в нашем репортаже.  Тот же TRX, только на улице. Часть занятий один из столичных фитнес-клубов перенес на открытый воздух для тех, кто не хочет бросать спорт, но и лишний раз появляться в людных залах не желает. 

Мария Бахвалова, учредитель фитнес-центра: "Это временная мера, которая просто позволяет предложить хоть что-то клиентам на тот период, когда они хотят тренироваться, но боятся. Но надо признать, что этими услугами в основном пользуются те, кто пользуется и обычными услугами. Те же любители фитнеса, готовые и онлайн, и на улице, и в зале. А те, кто не хочет заниматься и нашел себе оправдание, не занимаются нигде".


Безопасные тренировки в фитнес-центрах


Клиентов в этом зале стало на порядок меньше, рассказывает учредитель. Благо, арендодатель пошел на встречу и снизил ставку. Чтобы удержать клиента, создали все условия. Ограничили групповые занятия, в зале - дезинфекторы и салфетки, обязательно дистанцирование. Константин - один из тех, кто не может спорт перенести в домашние стены. И в короткий маршрут передвижений добавил третий пункт. 
А вот для Александра самоизоляция не проблема. Председатель Белорусской федерации воркаута уверен, что дома можно не только удержать форму, но и улучшить силовые показатели. 

То, что на диване можно не только лежать, а книжки не только читать - это понятно. Все это можно использовать в домашних тренировках. И если медики рекомендуют избегать людных мест, об отказе от спорта речи не идет. Способов поддерживать свое тело в отличной форме масса. Как и оправданий лени, которой нужно дать уверенный отпор!

 
 
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Как крепко стоять на ногах в нынешних условиях - решают и фитнес-центры Беларуси. И находят удачные альтернативы - занятия на улице. Мы подсмотрели за тренировкой на...
 
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