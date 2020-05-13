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"Вектор доброты" крупнейшего банка страны

13.05.2020 22:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С заботой о будущем поколении. В рамках проекта "Вектор доброты" Беларусбанк оказал безвозмездную помощь Республиканскому научно-практическому центру детской онкологии, гематологии и иммунологии в размере 45 тысяч рублей. Правление крупнейшего банка страны поддержало важную социальную инициативу члена Совета Республики, руководителя банка Виктора Ананича. Ежегодно лечение в центре проходят около 300 юных пациентов, которым нужно особое внимание. Поэтому постоянное обновление материально-технической базы просто необходимо.

В последнее время Беларусбанк поддержал ряд медучреждений по всей стране. Напомним, в апреле команда банка передала 5 тысяч защитных костюмов 2-й клинической больнице Минска, а ранее оказала спонсорскую помощь 10-й городской клинической больнице. Кроме того, крупнейший банк страны передал Докшицкой центральной районной больнице обеззараживающие устройства. Беларусбанк  благодарит медперсонал всех учреждений здравоохранения страны за их самоотверженный труд!

 
Теги: Минск
 
 
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С заботой о будущем поколении. В рамках проекта "Вектор доброты" Беларусбанк оказал безвозмездную помощь Республиканскому научно-практическому центру детской...
 
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