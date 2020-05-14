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банку красной консервированной фасоли,

половинку лимона,

1 зубчик чеснока,

50 граммов красного лука,

100 граммов мягкого сыра,

100 граммов руколы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тосканский салат из красной фасоли Возьмем: банку красной консервированной фасоли, половинку лимона, 1 зубчик чеснока, 50 граммов красного лука, 100 граммов мягкого сыра, 100 граммов руколы. ...

Возьмем:Из этих продуктов приготовим тосканский салат из красной фасоли.Открываем консервированную фасоль и промываем ее под холодной водой. Даем жидкости стечь.Готовую фасоль смешиваем с мелко нарубленным красным луком, давленым чесноком, оливковым маслом, лимонным соком, творожным сыром и руколой, которую для удобства поедания нужно предварительно порвать руками.Солим и перчим салат по вкусу, перемешиваем, даем пропитаться и накладываем щедрую порцию полезного и вкусного салата.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!