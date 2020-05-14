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Тосканский салат из красной фасоли

14.05.2020 08:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • банку красной консервированной фасоли,
  • половинку лимона, 
  • 1 зубчик чеснока,
  • 50 граммов красного лука,
  • 100 граммов мягкого сыра,
  • 100 граммов руколы.
Из этих продуктов приготовим тосканский салат из красной фасоли.

Открываем консервированную фасоль и промываем ее под холодной водой. Даем жидкости стечь. 

В фасоли содержится 75% легкоусвояемого белка, что позволяет приравнять продукт к отдельным видам мяса или рыбы. Это особенно ценно для вегетарианцев. 

Готовую фасоль смешиваем с мелко нарубленным красным луком,  давленым чесноком, оливковым маслом, лимонным соком,  творожным сыром и  руколой, которую для удобства поедания нужно предварительно порвать руками.

Рукола нормализует работу желудочно-кишечного тракта, борется с вредными микробами и вирусами. Повышает иммунитет. 

Солим и перчим салат по вкусу, перемешиваем, даем пропитаться и накладываем щедрую порцию полезного и вкусного  салата.

 Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

 
 
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Возьмем:  банку красной консервированной фасоли, половинку лимона,  1 зубчик чеснока, 50 граммов красного лука, 100 граммов мягкого сыра, 100 граммов руколы. ...
 
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