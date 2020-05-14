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Тосканский салат из красной фасоли
14.05.2020 08:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Открываем консервированную фасоль и промываем ее под холодной водой. Даем жидкости стечь.
В фасоли содержится 75% легкоусвояемого белка, что позволяет приравнять продукт к отдельным видам мяса или рыбы. Это особенно ценно для вегетарианцев.
Готовую фасоль смешиваем с мелко нарубленным красным луком, давленым чесноком, оливковым маслом, лимонным соком, творожным сыром и руколой, которую для удобства поедания нужно предварительно порвать руками.
Рукола нормализует работу желудочно-кишечного тракта, борется с вредными микробами и вирусами. Повышает иммунитет.
Солим и перчим салат по вкусу, перемешиваем, даем пропитаться и накладываем щедрую порцию полезного и вкусного салата.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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Возьмем: банку красной консервированной фасоли, половинку лимона, 1 зубчик чеснока, 50 граммов красного лука, 100 граммов мягкого сыра, 100 граммов руколы. ...
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