|
Европарламент одобрил соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и реадмиссии
14.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа заседании Европарламента большинство депутатов проголосовали за принятие обоих документов. Соглашения будут направлены в Совет Евросоюза для подписания, после чего Беларусь и ЕС смогут обменяться ратификационными грамотами и тем самым завершить процедуру ратификации. Сроки вступления в силу документов сдвигаются как минимум на июль. Напомним, соглашение по визам предусматривает снижение стоимости "шенгена" для белорусов до 35 евро. Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На заседании Европарламента большинство депутатов проголосовали за принятие обоих документов. Соглашения будут направлены в Совет Евросоюза для подписания,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)