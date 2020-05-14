Брачный возраст в Беларуси продолжает расти

Источник материала: БT

Согласно статистике Белстата, приуроченной к Международному дню семьи (15 мая), в прошлом году в республике было заключено 62 744 брака. В ведомстве пояснили, что в целом белорусы следуют за общеевропейской тенденцией, откладывая регистрацию отношений на более поздний срок. Например, в нашей стране средний возраст вступления в брак за 10 лет среди мужчин вырос с 26,5 до 28,3 года, среди женщин - с 24,4 до 26,1 года.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите