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Брачный возраст в Беларуси продолжает расти

14.05.2020 11:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Согласно статистике Белстата, приуроченной к Международному дню семьи (15 мая), в прошлом году в республике было заключено 62 744 брака. В ведомстве пояснили, что в целом белорусы следуют за общеевропейской тенденцией, откладывая регистрацию отношений на более поздний срок. Например, в нашей стране средний возраст вступления в брак за 10 лет среди мужчин вырос с 26,5 до 28,3 года, среди женщин - с 24,4 до 26,1 года.

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Согласно статистике Белстата, приуроченной к Международному дню семьи (15 мая), в прошлом году в республике было заключено 62 744 брака. В ведомстве пояснили, что в...
 
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