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Курсы валют на 14 мая. Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
14.05.2020 10:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусский рубль накануне на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи ослаб к трем основным валютам. На сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар США 2,4463, курс евро также вырос - 2,6523. Рубль России 3,325 за 100 российских по Нацбанку сегодня.
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Белорусский рубль накануне на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи ослаб к трем основным валютам. На сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар США...
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