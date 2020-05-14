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Лучший виртуальный музей – в Борисовском государственном колледже

14.05.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Жюри конкурса определило победителей и призеров:

в номинации «Виртуальный музей»:

Диплом II степени Министерства образования Республики Беларусь – музей памяти «75-летию Великой Победы посвящается…» учреждения образования «Борисовский государственный колледж»; музей «Дорогами войны» учреждения образования «Солигорский государственный колледж»;

в номинации «Веб-сайт музея»:

Диплом Республиканского института профессионального образования – Народный музей истории учреждения образования «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж имени В. Е. Лобанка»;

в номинации «Виртуальный 3-D музей»:

Диплом II степени Министерства образования Республики Беларусь – музей «Музей истории профтехобразования г. Молодечно» учреждения образования «Молодечненский государственный колледж»; музей учреждения образования «Слуцкий государственный колледж».

Поздравляем победителей!

https://uomoik.gov.by

 
 
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В рамках празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков состоялся республиканский конкурс виртуальных музеев...
 
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