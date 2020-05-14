Лучший виртуальный музей – в Борисовском государственном колледже

Жюри конкурса определило победителей и призеров:
в номинации «Виртуальный музей»:
Диплом II степени Министерства образования Республики Беларусь – музей памяти «75-летию Великой Победы посвящается…» учреждения образования «Борисовский государственный колледж»; музей «Дорогами войны» учреждения образования «Солигорский государственный колледж»;
в номинации «Веб-сайт музея»:
Диплом Республиканского института профессионального образования – Народный музей истории учреждения образования «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж имени В. Е. Лобанка»;
в номинации «Виртуальный 3-D музей»:
Диплом II степени Министерства образования Республики Беларусь – музей «Музей истории профтехобразования г. Молодечно» учреждения образования «Молодечненский государственный колледж»; музей учреждения образования «Слуцкий государственный колледж».
Поздравляем победителей!