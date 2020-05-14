Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Китай направит гуманитарный груз для Беларуси Очередной крупный гуманитарный груз для Беларуси направит Китай. Он прибудет тремя партиями: двумя авиарейсами и по железной дороге. 15 мая, 20 мая и в июне. Груз...

Очередной крупный гуманитарный груз для Беларуси направит Китай. Он прибудет тремя партиями: двумя авиарейсами и по железной дороге. 15 мая, 20 мая и в июне. Груз включает в себя тест-системы, инфракрасные термометры, респираторы и другие защитные средства. В целом в Беларусь будет доставлено более миллиона единиц различных медприспособлений.