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Китай направит гуманитарный груз для Беларуси

14.05.2020 13:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Очередной крупный гуманитарный груз для Беларуси направит Китай. Он прибудет тремя партиями: двумя авиарейсами и по железной дороге. 15 мая, 20 мая и в июне. Груз включает в себя тест-системы, инфракрасные термометры, респираторы и другие защитные средства. В целом в Беларусь будет доставлено более миллиона единиц различных медприспособлений. 
 
 
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Очередной крупный гуманитарный груз для Беларуси направит Китай. Он прибудет тремя партиями: двумя авиарейсами и по железной дороге. 15 мая, 20 мая и в июне. Груз...
 
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