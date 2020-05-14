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Китай направит гуманитарный груз для Беларуси
14.05.2020 13:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОчередной крупный гуманитарный груз для Беларуси направит Китай. Он прибудет тремя партиями: двумя авиарейсами и по железной дороге. 15 мая, 20 мая и в июне. Груз включает в себя тест-системы, инфракрасные термометры, респираторы и другие защитные средства. В целом в Беларусь будет доставлено более миллиона единиц различных медприспособлений.
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Очередной крупный гуманитарный груз для Беларуси направит Китай. Он прибудет тремя партиями: двумя авиарейсами и по железной дороге. 15 мая, 20 мая и в июне. Груз...
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