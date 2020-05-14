ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Исследования биологического факультета БГУ

14.05.2020 21:54 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Подготовка студентов по биологическому профилю началась в БГУ еще в 1922 году. Сейчас там проводится множество исследований, и о некоторых мы узнаем поподробнее.

Сегодня на факультете ежегодно обучаются более 2000 студентов, 35 магистрантов и 50 аспирантов. Ежегодно сотрудники, преподаватели, аспиранты и студенты факультета публикуют более 300 научных работ в рамках исследований лабораторий.

Вера Мацкевич, старший преподаватель кафедры клеточной биологии и биоинженерии растений: "В нашей лаборатории мы ведем много исследований, в частности, мы тестируем устойчивость растений и механизмы устойчивости растений к тяжелым металлам. Смотрим, как на клеточном уровне происходит эта реакция и какие есть молекулярные и генетические основы, впоследствии наши эксперименты полегают в основу различных агротехнических методов, используются для селекции устойчивых сельскохозяйственных растений".

Зная механизм воздействия и вещества, которые помогают справляться с таким стрессом, ученые могут использовать данные для последующих исследований. Еще одна работа - изучение влияния стероидных гормонов на ионные каналы растений. 

Дарья Стрельцова, старший преподаватель кафедры клеточной биологии и биоинженерии растений: "Эти данные можно использовать для повышения продуктивности растений, посмотреть, как растения адаптируются к стрессу. Методика Пачламп позволяет записывать, как функционируют каналы в растениях и  в отдельно взятой клетке, а не в целом растении".

В лаборатории физиологии и биотехнологии растений изучают и орхидеи. Культуре, которую тут выращивают, не нужен гриб симбиот до роста, в отличие от других орхидей. 

Мария Черныш, старший преподаватель кафедры клеточной биологии и биоинженерии растений: "Вот это у меня микроклоны орхидей, полученные из вот таких вот растений, то есть - мы занимаемся микроклональным размножениям орхидей. В мире большинство таких вот красивых растений получается именно через вот такие микрорастения. И в общем, можно сказать, в этой баночке сейчас находиться около ста будущих орхидей".

Вырастить орхидею - длительный процесс. Понадобится около 3-4 лет, чтобы из такого расточка получился красивый цветок. Занимаются в лаборатории и изучением микроклонов древесных растений. Их выращивают по особой технологии.

Вадим Демидчик, декан биологического факультета, доктор биологических наук: "В последнее время мы работаем также на уровне микроклонов Инвитро. То есть, вот в этих сосудах, которые вы здесь можете видеть, это микрорастения, которые получены инвитро - то есть, стерильные условия. И при помощи вот такой банки можно получить в дальнейшем небольшую рощу березы карельской. Это вот Ккрельская береза, здесь вот мы можем из этого сосуда в дальнейшем можем получить несколько сотен растений".

Это только часть исследований лаборатории.  Чтобы что-то применять на практике, это нужно досконально изучить. Используя фундаментальные знания, ученые занимаются прикладной наукой.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подготовка студентов по биологическому профилю началась в БГУ еще в 1922 году. Сейчас там проводится множество исследований, и о некоторых мы узнаем поподробнее. ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Борисовчанин взял автомобиль с рук в рассрочку и не заплатил владельцу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика