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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Исследования биологического факультета БГУ Подготовка студентов по биологическому профилю началась в БГУ еще в 1922 году. Сейчас там проводится множество исследований, и о некоторых мы узнаем поподробнее. ...

Подготовка студентов по биологическому профилю началась в БГУ еще в 1922 году. Сейчас там проводится множество исследований, и о некоторых мы узнаем поподробнее.Сегодня на факультете ежегодно обучаются более 2000 студентов, 35 магистрантов и 50 аспирантов. Ежегодно сотрудники, преподаватели, аспиранты и студенты факультета публикуют более 300 научных работ в рамках исследований лабораторий.Зная механизм воздействия и вещества, которые помогают справляться с таким стрессом, ученые могут использовать данные для последующих исследований. Еще одна работа - изучение влияния стероидных гормонов на ионные каналы растений.В лаборатории физиологии и биотехнологии растений изучают и орхидеи. Культуре, которую тут выращивают, не нужен гриб симбиот до роста, в отличие от других орхидей.Вырастить орхидею - длительный процесс. Понадобится около 3-4 лет, чтобы из такого расточка получился красивый цветок. Занимаются в лаборатории и изучением микроклонов древесных растений. Их выращивают по особой технологии.Это только часть исследований лаборатории. Чтобы что-то применять на практике, это нужно досконально изучить. Используя фундаментальные знания, ученые занимаются прикладной наукой.