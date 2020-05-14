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Исследования биологического факультета БГУ
14.05.2020 21:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПодготовка студентов по биологическому профилю началась в БГУ еще в 1922 году. Сейчас там проводится множество исследований, и о некоторых мы узнаем поподробнее.
Сегодня на факультете ежегодно обучаются более 2000 студентов, 35 магистрантов и 50 аспирантов. Ежегодно сотрудники, преподаватели, аспиранты и студенты факультета публикуют более 300 научных работ в рамках исследований лабораторий.
Вера Мацкевич, старший преподаватель кафедры клеточной биологии и биоинженерии растений: "В нашей лаборатории мы ведем много исследований, в частности, мы тестируем устойчивость растений и механизмы устойчивости растений к тяжелым металлам. Смотрим, как на клеточном уровне происходит эта реакция и какие есть молекулярные и генетические основы, впоследствии наши эксперименты полегают в основу различных агротехнических методов, используются для селекции устойчивых сельскохозяйственных растений".
Зная механизм воздействия и вещества, которые помогают справляться с таким стрессом, ученые могут использовать данные для последующих исследований. Еще одна работа - изучение влияния стероидных гормонов на ионные каналы растений.
Дарья Стрельцова, старший преподаватель кафедры клеточной биологии и биоинженерии растений: "Эти данные можно использовать для повышения продуктивности растений, посмотреть, как растения адаптируются к стрессу. Методика Пачламп позволяет записывать, как функционируют каналы в растениях и в отдельно взятой клетке, а не в целом растении".
В лаборатории физиологии и биотехнологии растений изучают и орхидеи. Культуре, которую тут выращивают, не нужен гриб симбиот до роста, в отличие от других орхидей.
Мария Черныш, старший преподаватель кафедры клеточной биологии и биоинженерии растений: "Вот это у меня микроклоны орхидей, полученные из вот таких вот растений, то есть - мы занимаемся микроклональным размножениям орхидей. В мире большинство таких вот красивых растений получается именно через вот такие микрорастения. И в общем, можно сказать, в этой баночке сейчас находиться около ста будущих орхидей".
Вырастить орхидею - длительный процесс. Понадобится около 3-4 лет, чтобы из такого расточка получился красивый цветок. Занимаются в лаборатории и изучением микроклонов древесных растений. Их выращивают по особой технологии.
Вадим Демидчик, декан биологического факультета, доктор биологических наук: "В последнее время мы работаем также на уровне микроклонов Инвитро. То есть, вот в этих сосудах, которые вы здесь можете видеть, это микрорастения, которые получены инвитро - то есть, стерильные условия. И при помощи вот такой банки можно получить в дальнейшем небольшую рощу березы карельской. Это вот Ккрельская береза, здесь вот мы можем из этого сосуда в дальнейшем можем получить несколько сотен растений".
Это только часть исследований лаборатории. Чтобы что-то применять на практике, это нужно досконально изучить. Используя фундаментальные знания, ученые занимаются прикладной наукой.
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Подготовка студентов по биологическому профилю началась в БГУ еще в 1922 году. Сейчас там проводится множество исследований, и о некоторых мы узнаем поподробнее. ...
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