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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Несколько десятков обращений поступило во время телефонной линии инспектора по Минской области Игоря Евсеева От земельных вопросов до строительства дорог. Несколько десятков обращений поступило сегодня во время прямой телефонной линии помощника Президента - инспектора...

От земельных вопросов до строительства дорог. Несколько десятков обращений поступило сегодня во время прямой телефонной линии помощника Президента - инспектора по Минской области Игоря Евсеева. Резонансной темой и в этот раз стала работа коммунальных служб. Так, например, в одном из домов Солигорcка во время капитального ремонта изменили систему водоснабжения и установили водяные насосы. Шумные приборы доставляют неудобство жителям, однако решать эту проблему местные власти не торопятся. Такая форма работы позволяет не только точечно решить наболевшие вопросы, но и оценить эффективность работы местных властей.