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Несколько десятков обращений поступило во время телефонной линии инспектора по Минской области Игоря Евсеева

14.05.2020 13:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

От земельных вопросов до строительства дорог. Несколько десятков обращений поступило сегодня во время прямой телефонной линии помощника Президента - инспектора по Минской области Игоря Евсеева. Резонансной темой и в этот раз стала работа коммунальных служб. Так, например, в одном из домов Солигорcка во время капитального ремонта изменили систему водоснабжения и установили водяные насосы. Шумные приборы доставляют неудобство жителям, однако решать эту проблему местные власти не торопятся. Такая форма работы позволяет не только точечно решить наболевшие вопросы, но и оценить эффективность работы местных властей. 
 
 
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От земельных вопросов до строительства дорог. Несколько десятков обращений поступило сегодня во время прямой телефонной линии помощника Президента - инспектора...
 
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