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Руководитель общественного объединения "Отдых в деревне" Валерия Клицунова в программе "События

14.05.2020 15:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские агроусадьбы. Чем путешественнику заняться в агроусадьбе?

Белорусские агроусадьбы. Как развивается агротуризм? Чем заняться в агроусадьбе? Что готовы предложить внутреннему туристу? Об этом и не только мы спросили руководителя общественного объединения "Отдых в деревне" Валерию Клицунову.
Полное интервью с Валерией смотрите в программе "События" сегодня в 17:30 на телеканале "Беларусь 24".


 
 
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Белорусские агроусадьбы. Чем путешественнику заняться в агроусадьбе? Белорусские агроусадьбы. Как развивается агротуризм? Чем заняться в агроусадьбе? Что готовы...
 
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