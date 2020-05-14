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Белорусские агроусадьбы. Чем путешественнику заняться в агроусадьбе?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Руководитель общественного объединения "Отдых в деревне" Валерия Клицунова в программе "События Белорусские агроусадьбы. Чем путешественнику заняться в агроусадьбе? Белорусские агроусадьбы. Как развивается агротуризм? Чем заняться в агроусадьбе? Что готовы...

Белорусские агроусадьбы. Как развивается агротуризм? Чем заняться в агроусадьбе? Что готовы предложить внутреннему туристу? Об этом и не только мы спросили руководителя общественного объединения "Отдых в деревне" Валерию Клицунову.Полное интервью с Валерией смотрите всегодня в 17:30 на телеканале