|
Руководитель общественного объединения "Отдых в деревне" Валерия Клицунова в программе "События
14.05.2020 15:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусские агроусадьбы. Чем путешественнику заняться в агроусадьбе?Белорусские агроусадьбы. Как развивается агротуризм? Чем заняться в агроусадьбе? Что готовы предложить внутреннему туристу? Об этом и не только мы спросили руководителя общественного объединения "Отдых в деревне" Валерию Клицунову.
Полное интервью с Валерией смотрите в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские агроусадьбы. Чем путешественнику заняться в агроусадьбе? Белорусские агроусадьбы. Как развивается агротуризм? Чем заняться в агроусадьбе? Что готовы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)