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О новом виртуальном ресурсе Юлия Киселева в программе "События" сегодня в 17:30

14.05.2020 15:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Интернет-проект "Подпольная и партизанская печать Беларуси". Что это?

Изучить электронные копии документов военного периода, почитать газеты и листовки 41-45-го годов, увидеть рукописи партизан и подпольщиков. Все это можно сделать благодаря новому интернет-проекту "Подпольная и партизанская печать Беларуси". О новом виртуальном ресурсе рассказала программе "События" заведующая отделом сопровождения интернет-портала Национальной библиотеки Беларуси Юлия Киселева.

Интервью с Юлией смотрите в программе "События" сегодня 14 мая в 17:30 на телеканале "Беларусь 24".

 
 
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Интернет-проект "Подпольная и партизанская печать Беларуси". Что это? Изучить электронные копии документов военного периода, почитать газеты и листовки 41-45-го...
 
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