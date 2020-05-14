|
О новом виртуальном ресурсе Юлия Киселева в программе "События" сегодня в 17:30
14.05.2020 15:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Интернет-проект "Подпольная и партизанская печать Беларуси". Что это?Изучить электронные копии документов военного периода, почитать газеты и листовки 41-45-го годов, увидеть рукописи партизан и подпольщиков. Все это можно сделать благодаря новому интернет-проекту "Подпольная и партизанская печать Беларуси". О новом виртуальном ресурсе рассказала программе "События" заведующая отделом сопровождения интернет-портала Национальной библиотеки Беларуси Юлия Киселева.
Интервью с Юлией смотрите в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интернет-проект "Подпольная и партизанская печать Беларуси". Что это? Изучить электронные копии документов военного периода, почитать газеты и листовки 41-45-го...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)