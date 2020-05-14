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Сроки вступительной кампании меняются в Беларуси

14.05.2020 16:05 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Власти приняли решение перенести сроки начала вступительной кампании в Беларуси: Минобразования планирует предоставить новые графики проведения ЦТ уже в ближайшее время.

Об этом рассказал сегодня глава Минобразрвания Игорь Карпенко. Министр отметил, что перенос дат связан с неблагоприятной эпидемиологической ситуаций с стране. Начало ЦТ в Беларуси, таким образом, перенесено почти на две недели - с 13 на 25 июня. 

«В ближайшее время мы представим новый график проведения ЦТ. Сейчас все еще раз отработаем, внимательно посмотрим. То, что ЦТ начнется 25 июня, - это точно», - цитирует чиновника телеграм-канал Белтелерадиокомпании.

Карпенко также отметил, что тестирование по наиболее массовым предметам разделят на два дня - это также станет новшеством текущего года.

«Русский язык и математика, где записывается наибольшее количество абитуриентов, разделим на два дня. Это будет такое новшество, но это не значит, что тест первого дня будет такой же и на второй день. У нас по каждому предмету создана достаточно большая база, и каждый раз госкомиссия методом компьютерного отбора предоставит соответствующий тест. Все тесты созданы по программе общего среднего образования. Как всегда, нужны знания и подготовленность абитуриентов», - сказал Игорь Карпенко.

Напомним, что сегодня в Минобразования рассказали, что оценки учащимся по итогам года будут выставляться учителями исходя из ряда факторов. Александр Лукашенко же потребовал, чтобы никаких поблажек для учеников не было.

 
 
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Власти приняли решение перенести сроки начала вступительной кампании в Беларуси: Минобразования планирует предоставить новые графики проведения ЦТ уже в...
 
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