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Прогноз погоды на 15 мая
14.05.2020 16:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси: погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.
Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении! В ночные часы 15 мая (пятница) на большей части территории страны ожидаются заморозки 0, минус 3°С.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной...
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