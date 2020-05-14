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Белок все больше в столичных парках

14.05.2020 16:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белки - в парках и скверах Минска! С наступлением теплой погоды ловкие грызуны активизировались, и сейчас их можно увидеть почти в каждой зеленой зоне. 
Специалисты утверждают: за последние два года городская популяция зверьков увеличилась в несколько раз. Минчане даже подкармливают городских белок. Про инфраструктуру для рыжих зверьков - Илья Цветков (видео).

 
Теги: Минск
 
 
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Белки - в парках и скверах Минска! С наступлением теплой погоды ловкие грызуны активизировались, и сейчас их можно увидеть почти в каждой зеленой зоне.  ...
 
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