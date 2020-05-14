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Белок все больше в столичных парках
14.05.2020 16:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелки - в парках и скверах Минска! С наступлением теплой погоды ловкие грызуны активизировались, и сейчас их можно увидеть почти в каждой зеленой зоне.
Специалисты утверждают: за последние два года городская популяция зверьков увеличилась в несколько раз. Минчане даже подкармливают городских белок. Про инфраструктуру для рыжих зверьков - Илья Цветков (видео).
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Белки - в парках и скверах Минска! С наступлением теплой погоды ловкие грызуны активизировались, и сейчас их можно увидеть почти в каждой зеленой зоне. ...
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