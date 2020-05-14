ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске возвели самое высокое здание в Беларуси

14.05.2020 16:18 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Масштабные проекты в столице и в высоту! Облик проспекта Победителей вскоре  дополнит новый жилой комплекс, его центральный дом станет самым высоким зданием в Беларуси. Высота жилого небоскреба со шпилем - 136 метров. Это чуть менее половины высоты, например, Эйфелевой башни. 36-этажное здание уже стало архитектурной доминантой квартала около "Минск-Арены". Кстати, тут же развивается и социальная инфраструктура. В жилом комплексе уже появилась амбулатория.
Один из трендов в коммерческой недвижимости - мультимедийные экраны на весь фасад бизнес-центров. На таком можно транслировать даже телеканал. Вслед за зданием на востоке столицы инновационную тенденцию подхватит новый центр по улице Могилевской.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Масштабные проекты в столице и в высоту! Облик проспекта Победителей вскоре  дополнит новый жилой комплекс, его центральный дом станет самым высоким зданием в...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске завершается строительство первых станций третьей линии метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика