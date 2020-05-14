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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске возвели самое высокое здание в Беларуси Масштабные проекты в столице и в высоту! Облик проспекта Победителей вскоре дополнит новый жилой комплекс, его центральный дом станет самым высоким зданием в...

Масштабные проекты в столице и в высоту! Облик проспекта Победителей вскоре дополнит новый жилой комплекс, его центральный дом станет самым высоким зданием в Беларуси. Высота жилого небоскреба со шпилем - 136 метров. Это чуть менее половины высоты, например, Эйфелевой башни. 36-этажное здание уже стало архитектурной доминантой квартала около "Минск-Арены". Кстати, тут же развивается и социальная инфраструктура. В жилом комплексе уже появилась амбулатория.Один из трендов в коммерческой недвижимости - мультимедийные экраны на весь фасад бизнес-центров. На таком можно транслировать даже телеканал. Вслед за зданием на востоке столицы инновационную тенденцию подхватит новый центр по улице Могилевской.