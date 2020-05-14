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Борисов - культурная столица Беларуси - 2021
14.05.2020 16:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭстафету культурной столицы Беларуси в следующем году принимает Борисов. Такое решение принято на коллегии Министерства культуры. Город на Березине находится в 70 километрах от Минска. Его население - более 140 000 человек. Сейчас это один из крупнейших промышленных городов центрального региона. В Борисове насчитывается около 40 фабрик и заводов, 11 крупных спортивных объектов - в том числе "Борисов-Арена", около 80 учреждений образования и культуры. Самобытные традиции продолжают творческие коллективы - их в Борисовском районе около 70.
Республиканскую акцию "Культурная столица года" проводят с 2010. Раньше такой статус в Минской области носили Несвиж и Молодечно.
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Эстафету культурной столицы Беларуси в следующем году принимает Борисов. Такое решение принято на коллегии Министерства культуры. Город на Березине находится в 70...
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