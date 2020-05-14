ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко вернул на доработку пакет мер по поддержке граждан

14.05.2020 18:30 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Гражданам Беларуси во врем кризиса обещана помощь от государства. Кому  на каких условиях будут помогать, рассказал сегодня после встречи с президентом премьер Сергей Румас.

По словам Сергея Румаса, на встрече 14 мая рассматривался второй пакет мер поддержки, который дорабатывается в правительстве. Он коснется граждан страны, однако помощь будет адресной и предназначена не для всех.

«Во втором пакете мер - мероприятия, которые направлены на поддержку людей. В частности, правительство предложило тем, кто работает в условиях неполной занятости, у кого заплата таким образом оказалась меньше минимальной, за счет бюджета сделать доплату. И ряд других мер, которые непосредственно касаются граждан», - рассказал премьер-министр. Он также добавил, что Лукашенко требует сохранить все коллективы и не увольнять людей.

«Через сохранение трудовых коллективов мы сохраняем работоспособность предприятий. И когда откроются рынки, эти предприятия будут готовы заполнить ту нишу продукции, которая образовалась за время вынужденного простоя в других государствах», - подчеркнул Сергей Румас.

Однако президент пакет мер не принял, отправив его не доработку в правительство.

«Требование главы государства - чтобы никакая помощь на местах не распределялась без участия местных органов власти. Поэтому мы видим, как доработать этот пакет мер поддержки. Действительно, это справедливое замечание. Губернаторы готовы возглавить эту работу и, соответственно, нести ответственность за эти результаты. Потому что они лучше видят, какие предприятия и сектора нуждаются в поддержке», - сказал Сергей Румас.

Правительство планирует доработать пакет мер с учетом замечаний Александра Лукашенко в начале следующей недели и внесет документы в Администрацию президента.

Напомним, что ранее власти приняли пакет мер, направленных на помощь малому и среднему бизнесу. Однако предприниматели указ не одобрили: они уверены, что при разработке указа о поддержке экономики использовалась ничтожная часть предложений от бизнес-союзов. Документ носит ритуальный характер и потеряет актуальность уже через месяц. Указ президента о поддержке экономики был принят 24 апреля. Согласно докумету, бизнесу предлагается отсрочка по уплате налогов, возможность сменить систему налогообложения, мораторий на увеличение арендной платы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гражданам Беларуси во врем кризиса обещана помощь от государства. Кому  на каких условиях будут помогать, рассказал сегодня после встречи с президентом премьер...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Почему в 4-й поликлинике не ведет прием уролог?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика