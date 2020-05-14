Лукашенко вернул на доработку пакет мер по поддержке граждан

Гражданам Беларуси во врем кризиса обещана помощь от государства. Кому на каких условиях будут помогать, рассказал сегодня после встречи с президентом премьер Сергей Румас.

По словам Сергея Румаса, на встрече 14 мая рассматривался второй пакет мер поддержки, который дорабатывается в правительстве. Он коснется граждан страны, однако помощь будет адресной и предназначена не для всех.

«Во втором пакете мер - мероприятия, которые направлены на поддержку людей. В частности, правительство предложило тем, кто работает в условиях неполной занятости, у кого заплата таким образом оказалась меньше минимальной, за счет бюджета сделать доплату. И ряд других мер, которые непосредственно касаются граждан», - рассказал премьер-министр. Он также добавил, что Лукашенко требует сохранить все коллективы и не увольнять людей.

«Через сохранение трудовых коллективов мы сохраняем работоспособность предприятий. И когда откроются рынки, эти предприятия будут готовы заполнить ту нишу продукции, которая образовалась за время вынужденного простоя в других государствах», - подчеркнул Сергей Румас.

Однако президент пакет мер не принял, отправив его не доработку в правительство.

«Требование главы государства - чтобы никакая помощь на местах не распределялась без участия местных органов власти. Поэтому мы видим, как доработать этот пакет мер поддержки. Действительно, это справедливое замечание. Губернаторы готовы возглавить эту работу и, соответственно, нести ответственность за эти результаты. Потому что они лучше видят, какие предприятия и сектора нуждаются в поддержке», - сказал Сергей Румас.

Правительство планирует доработать пакет мер с учетом замечаний Александра Лукашенко в начале следующей недели и внесет документы в Администрацию президента.