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Беларусь заинтересована в помощи ЕБРР в борьбе против COVID-19
14.05.2020 20:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом заявил премьер во время встречи в формате видеоконференции с президентом банка Сумой Чакрабарти.
Как отметил Сергей Румас, правительство подготовило соответствующие меры реагирования, которые призваны укрепить системы здравоохранения и соцзащиты, а также поддержать реальный сектор экономики.
Глава Кабинета министров подчеркнул: указанные меры потребуют немалых финансов, и Минск с признательностью и заинтересованностью относится к помощи, которую готов оказать ЕБРР.
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Об этом заявил премьер во время встречи в формате видеоконференции с президентом банка Сумой Чакрабарти. Как отметил Сергей Румас, правительство подготовило...
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