«Почему в 4-й поликлинике не ведет прием уролог?»

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Александр Валерьевич пояснил, что руководство Борисовской центральной районной больницы давно ведет работу с медицинскими университетами Беларуси, выпускники которых могут пополнить штат лечебных учреждений города. К сожалению, именно таких специалистов вузы готовят очень мало. Кроме того, прибывшие по распределению в Борисов после 6 курсов обучения в университете должны пройти год интернатуры, и только после этого они смогут приступить к работе в качестве врачей. Поэтому данный вопрос настолько быстро, как хотелось бы всем, пока не решается.

Светлана ЧЕКАЛОВА, фото Павла ПАШКЕВИЧА