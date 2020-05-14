ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Почему в 4-й поликлинике не ведет прием уролог?»

14.05.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Александр Валерьевич пояснил, что руководство Борисовской центральной районной больницы давно ведет работу с медицинскими университетами Беларуси, выпускники которых могут пополнить штат лечебных учреждений города. К сожалению, именно таких специалистов вузы готовят очень мало. Кроме того, прибывшие по распределению в Борисов после 6 курсов обучения в университете должны пройти год интернатуры, и только после этого они смогут приступить к работе в качестве врачей. Поэтому данный вопрос настолько быстро, как хотелось бы всем, пока не решается.

Светлана ЧЕКАЛОВА, фото Павла ПАШКЕВИЧА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С таким вопросом во время «прямой телефонной линии» обратился к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Борисовскому...
 
Новости дня
Новости общества
 
Детские летние лагеря с круглосуточным пребыванием начнут работать с 15 июня, школьные - с 1 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика