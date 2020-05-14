Борисовчанин взял автомобиль с рук в рассрочку и не заплатил владельцу

Источник материала: Единство

Покупатель нашелся быстро, им оказался также житель райцентра, что было весьма удобно. Молодой человек, осмотрев транспортное средство, согласился приобрести его. Однако он выдвинул условие – рассрочка платежа сроком на три месяца.

Потерпевший признается: покупатель оказалась достаточно общительным и внушающим доверие. При этом, чтобы завлечь продавца, предложил цену выше заявленной. Никакого подвоха в таком варианте продажи продавец не увидел и, долго не раздумывая, согласился.

После совершения сделки покупатель исчез вместе с транспортным средством и деньгами за него. Единственное, что горожанин оставил продавцу – расписку, в которой обязался за три месяца выплатить сумму в размере 3800 рублей.

Однако платить владельцу за машину подозреваемый так и не стал. Потерпевший понял, что нарвался на недобропорядочного покупателя и был вынужден обратиться в правоохранительные органы.

В отношении 19-летнего горожанина возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».