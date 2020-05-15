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В Беларуси стартует "Неделя добра"
15.05.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВо всех уголках страны участники волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" окажут адресную безвозмездную помощь одиноко проживающим пожилым людям. Заботой и вниманием ребята окружат ветеранов Великой Отечественной войны и труда, инвалидов I и II групп. Волонтеры выполнят заявки от бабушек и дедушек по благоустройству приусадебных территорий, клумб, посадке картофеля, колке дров, а также помогут убрать в доме.
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Во всех уголках страны участники волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" окажут адресную безвозмездную помощь одиноко проживающим пожилым людям. Заботой и...
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