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«Пьяниц я не кормлю». История Валерия, который работает поваром для бездомных
15.05.2020 14:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До того как начать помогать бедным, Валерий работал поваром в минских ресторанах, в какой-то момент даже был шеф-поваром. Потом жизнь изменилась и мужчина понял — надо помогать. Уже более 20 лет он работает с бездомными в разных странах. Несколько лет назад Валерий арендовал в Минске часть здания бывшего садика и переоборудовал его под кухню и столовую, где каждый будний день кормит бездомных. TUT.BY продолжает проект
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