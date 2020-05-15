«Пьяниц я не кормлю». История Валерия, который работает поваром для бездомных

Источник материала: Tut.by

До того как начать помогать бедным, Валерий работал поваром в минских ресторанах, в какой-то момент даже был шеф-поваром. Потом жизнь изменилась и мужчина понял — надо помогать. Уже более 20 лет он работает с бездомными в разных странах. Несколько лет назад Валерий арендовал в Минске часть здания бывшего садика и переоборудовал его под кухню и столовую, где каждый будний день кормит бездомных. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.



Помочь Валерию вы можете здесь . Или же можете связаться с мужчиной напрямую по номеру +375 33 611 31 60.