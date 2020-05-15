ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Пьяниц я не кормлю». История Валерия, который работает поваром для бездомных

15.05.2020 14:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

До того как начать помогать бедным, Валерий работал поваром в минских ресторанах, в какой-то момент даже был шеф-поваром. Потом жизнь изменилась и мужчина понял — надо помогать. Уже более 20 лет он работает с бездомными в разных странах. Несколько лет назад Валерий арендовал в Минске часть здания бывшего садика и переоборудовал его под кухню и столовую, где каждый будний день кормит бездомных. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

Помочь Валерию вы можете здесь. Или же можете связаться с мужчиной напрямую по номеру +375 33 611 31 60.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» - о людях, которых общество зачастую не замечает.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси стартует "Неделя добра"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика